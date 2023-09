O homem que matou a mãe num incêndio, em novembro do ano passado, no Porto, confessou na terça-feira no início do julgamento, no Tribunal de São João Novo, ser o autor do fogo. Apesar disso, Bruno Rodrigues, de 37 anos, garantiu ao coletivo de juízes estar arrependido.



“Se fosse hoje não fazia o mesmo.









