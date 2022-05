Uma pessoa ficou ferida no último dia das festas da Moita, na sequência de agressões físicas entre vários indivíduos.A agressão aconteceu na Praça da República, e no local estiveram os Bombeiros da Moita com um veículo e dois operacionais.A vítima foi transportada para o hospital.Os confrontos tiveram início por volta das 4h30 da manhã.