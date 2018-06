Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Contabilista condenado a pagar quinze mil euros

Homem desviou dezassete mil euros da Área Metropolitana do Porto entre setembro de 2014 e maio de 2015.

07:56

Foi condenado a uma pena suspensa de três anos de prisão, o antigo contabilista que desviou 17 mil euros da Área Metropolitana do Porto (AMP), entre setembro de 2014 e maio de 2015.



O tribunal de São João Novo condenou ainda Bernardino Moreira a pagar 15 mil euros à AMP - valor que será descontado do seu salário no Ministério dos Negócios Estrangeiros.



"Não se meta noutra. Espero que isto lhe sirva de lição", disse o juiz durante a leitura da sentença.