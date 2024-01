Os cálculos feitos pelo Governo para atribuir um suplemento único à PSP e GNR semelhante ao suplemento de missão pago à Polícia Judiciária - que teria um custo de 154,8 milhões de euros por ano - tiveram o efeito de gasolina sobre uma fogueira. Em causa a distinção entre o valor para os oficiais - 15% do vencimento base do Diretor Nacional da PSP ou do Comandante Geral da GNR - e para os agentes, chefes, guardas e sargentos - 10%.









Ver comentários