Contentores de fruta do Brasil escondem 10 milhões em cocaína nos portos de Setúbal e Sines

“Desconformidades” entre o peso declarado e real de vários contentores de fruta que chegaram aos portos de Setúbal e Sines levaram a Autoridade Tributária (AT) à descoberta de 318 quilos de cocaína acabados de chegar do Brasil.









A droga valeria mais de 10,7 milhões de euros caso chegasse ao mercado europeu, para onde seria enviada. Do total, 250 quilos chegaram em contentores de fruta e outros 68 quilos foram descobertos num contentor que deveria ter apenas resina de madeira. A droga foi encontrada, segundo a AT, com recurso a um ‘scanner’ que permite ver o interior dos contentores.

A AT explica que os traficantes usaram o método ‘Rip-on/rip-off’, em que a droga é inserida “sem o conhecimento dos operadores económicos” e, neste caso, “sem qualquer tipo de acondicionamento, encontrando-se as placas [cada uma com cerca de um quilo de cocaína] apenas colocadas à porta do contentor”.