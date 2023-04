Agentes da PSP agredidos à pedrada no Bairro Padre Cruz em Carnide

Vários moradores do Bairro Padre Cruz, na Freguesia de Carnide, em Lisboa, agrediram esta segunda-feira agentes da polícia e colocaram fogo em caixotes do lixo.A violência surgiu como resposta a uma intervenção da PSP. Ao que oapurou, um homem acabou por ser detido.Foram mobilizados para o local mais de 50 agentes da polícia e alguns bombeiros, que se encontram a apagar incêndios provocados para afastar as autoridades. A PSP foi atacada com pedras.sabe que a situação de violência tem origem no sábado passado, quando uma tentativa de detenção não foi bem recebida por alguns moradores do bairro. A esquadra da polícia, localizada no centro do Bairro Padre Cruz foi atacada nas últimas duas noites, o que culminou na detenção de um grupo de moradores.