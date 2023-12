Coordenador da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ condecorado pela Polícia Marítima

Vítor Ananias, coordenador da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária, foi esta quinta-feira condecorado pela Polícia Marítima com a Cruz Policial Marítima de 2ª classe.A condecoração foi imposta pelo comandante geral da Polícia Marítima, vice-almirante Dores Aresta, e é, de acordo com a Autoridade Marítima, "resultado de uma longa cooperação com a Polícia Marítima, como Coordenador da Polícia Judiciária em diversas operações em que ambas as polícias participaram, com sucesso reconhecido quer a nível nacional, quer internacional".