As operações contra o narcotráfico vão continuar, ao largo do Algarve, por parte da Polícia Marítima, em articulação com a Marinha, Força Aérea e Polícia Judiciária.A confirmação foi feita esta sexta-feira aopelo segundo comandante-geral da Polícia Marítima, durante as comemorações desta força de segurança e da Direção-Geral da Autoridade Marítima, em Portimão.