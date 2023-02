As autoridades portuguesas estão a registar um maior grau de violência nas reações dos traficantes de grandes quantidades de haxixe, com origem no Norte de África, o que está a obrigar ao reforço de meios, fortemente armados, para dar apoio às forças de segurança que lutam contra o narcotráfico.



O último caso grave aconteceu na noite de sábado, ao largo do Algarve, durante uma operação da Autoridade Marítima Nacional e da Marinha.









Ver comentários