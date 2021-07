Um jovem basquetebolista de 13 anos morreu no domingo, vítima de uma paragem cardiorrespiratória enquanto se encontrava internado no Hospital Distrital de Santarém (HDS).Henrique Francisco, residente em Santarém, tinha dado entrada no Serviço de Urgência “na passada sexta-feira, 9 de julho, com um problema de saúde, tendo ficado internado para a realização dos exames e análises necessários, que efetuou”, segundo explicou aoo Conselho de Administração do hospital.