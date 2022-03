A Polícia Judiciária investiga as circunstâncias em que ocorreu a morte de um homem, de 42 anos, que este sábado de manhã foi encontrado a boiar nas águas do rio Mondego, em Coimbra.O alerta foi dado por um popular que se apercebeu do corpo junto à margem do rio, pelas 09h10, entre a ponte pedonal Pedro e Inês e a ponte de Santa Clara.