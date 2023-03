O corpo de um homem foi encontrado, na manhã deste sábado, na praia de Canidelo, em Gaia.

A idenficação imediata da vítima não foi possível, devido ao estado deteriorado do corpo.

O alerta foi dado para a Polícia Marítima do Porto, para um cadáver encontrado na praia do Canidelo. O corpo foi levado pelos bombeiros de Coimbrões para o Instituto de Medicina Legal do Porto.

As autoridade procuram, agora, proceder à identificação do corpo.