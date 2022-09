Corpo de homem retirado do rio Douro, em São João da Pesqueira

Um cadáver, de sexo masculino, foi encontrado e retirado esta quinta-feira do rio Douro, junto ao cais de Ferradosa, em São João da Pesqueira, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

"Os Bombeiros Voluntários de São João da Pesqueira receberam um alerta às 13h11 para uma pessoa que estaria junto ao cais da Ferradosa, no rio Douro. A vítima acabou por ser retirada da água às 14:47", explicou.

Segundo a mesma fonte, "trata-se de um cadáver de alguém do sexo masculino e que, aparentemente, terá algum tempo, não por estar em decomposição, mas por apresentar algum cheiro".

No local, em Ferradosa, freguesia de Vale de Figueira, São João da Pesqueira (distrito de Viseu), estão 11 operacionais, apoiados por um bote e cinco veículos dos bombeiros voluntários, da proteção civil, da GNR, do Núcleo de Investigação Criminal, da Capitania do Douro e da Polícia Judiciária.