Corpo em decomposição dá à costa na Albufeira de Almancinha, em Mortágua

O corpo de um homem de "média idade" apareceu este domingo a boiar, em estado de decomposição na Albufeira de Almancinha, na Barragem da Aguieira, no concelho de Mortágua."A GNR foi contactada por dois pescadores que viram um corpo a boiar nas proximidades do paredão da Aguieira, na barragem e trata-se de um indivíduo do sexo masculino", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Mortágua, Luís Filipe Rodrigues.

O comandante dos bombeiros disse ainda que "dado o estado de decomposição do corpo, não é possível obter muito mais informações, mas calcula-se que seja um homem de média idade" e, segundo as autoridades, "poderá ser de alguém desaparecido na região".

"Ao que sabemos não é de Mortágua, mas poderá ser do distrito de Viseu. Agora o corpo tem de ser autopsiado para se saber mais", acrescentou o comandante Luís Filipe Rodrigues.

O alerta foi dado às 17h24.No local estão 15 operacionais, apoiados por cinco viaturas, dos Bombeiros de Mortágua e da GNR. A Polícia Judiciária já foi acionada.