O corpo de uma mulher foi encontrado, esta manhã de quinta-feira, numa praia, em Gaia. O avançado estado de decomposição não permite uma identificação imediata.O alerta foi dado, cerca das 09h30, para os bombeiros de Coimbrões, para um resgate aquático de pessoas na praia do Cabedelo do Douro, no Canidelo.O batalhão de Sapadores de Gaia também foi acionado, assim como uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Gaia.A Polícia Marítima do Porto foi mobilizada para o local.