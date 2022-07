As imagens do local do acidente que matou o piloto no combate às chamas

O corpo de André Serra, de 38 anos, que morreu enquanto pilotava um avião anfíbio de combate a incêndios foi retirado da Quinta do Crasto, situada na margem direita do Rio Douro, junto a Foz Côa, este sábado de manhã.Os trabalhos de peritagem que investigam as causas do acidente estão a ser realizados no local.O alerta foi às 19h55. Quando os meios chegaram junto à aeronave, em chamas numa vinha, encontraram a vítima já carbonizada. A primeira testemunha a ligar ao 112 disse aoter ouvido uma explosão e que o socorro "foi rápido, 10 minutos". "Viram o avião a apanhar a água e só depois a explosão", disse. Investiga-se se ocorreu uma avaria que não permitiu ao avião ganhar altura após reabastecer de água no rio Douro ou se houve algum descuido.Ao que oapurou, a vinha onde ocorreu o acidente está localizada na Quinta do Crasto, situada na margem direita do Rio Douro, junto a Foz Côa, e pertence a Jorge Roquette, um irmão do ex-dirigente do Sporting Clube de Portugal, José Roquette.