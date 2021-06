Corpo de rapaz encontrado no rio Tejo

O corpo do menor de 15 anos que desapareceu quando nadava no rio Tejo, em Santarém, foi encontrado esta manhã a cerca de 10 quilómetros do local onde deixou de ser visto.



De acordo com as autoridades, o corpo do jovem foi encontrado pelas 10h20, em Porto de Muge, na freguesia de Valada, no concelho do Cartaxo.





No local, encontravam-se oito veículos, seis embarcações e 16 operacionais.Os bombeiros vão remover o cadáver do Rio.

O alerta do desaparecimento do jovem, de 15 anos, foi dado às 19h51 de domingo por um familiar na Ribeira de Santarém, junto ao rio Tejo, numa zona de praia fluvial natural.