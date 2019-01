Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpo de homem encontrado em carro incendiado em Vieira do Minho

Autoridades policiais estão a investigar o caso que aconteceu na Estrada Nacional 103, em Ruivães.

Por Lusa | 15:21

Um homem foi esta sexta-feira encontrado morto num carro incendiado num "desvio" da EN-103 em Ruivães, Vieira do Minho, um caso que as autoridades policiais estão a investigar, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga.



Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 13h40.



Segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Proteção Civil, para o local foram mobilizados 19 operacionais e oito viaturas, entre bombeiros, INEM e GNR.



Fonte da Polícia Judiciária disse à Lusa que uma equipa de inspetores "já está a caminho do local".