Ocultação do cadáver trai enfermeira

O corpo de Diogo Gonçalves foi desmembrado por Maria Malveiro na garagem do prédio onde residia com Mariana Fonseca, que acionou, permanentemente, o sensor da luz para que a namorada tivesse visibilidade suficiente para cortar o cadáver.



A operação demorou, pelo menos, três horas.



A informação é revelada no acórdão do Tribunal da Relação de Évora, que condenou agora a enfermeira Mariana a 25 anos de prisão, dois anos depois de o Tribunal de Portimão ter concluído que não havia provas para a culpar pelo crime de homicídio.









Ver comentários