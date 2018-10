Costa mantém confiança no ministro da Defesa Azeredo Lopes

Primeiro-ministro confia na declaração do ministro de que não soube do embuste da Judiciária Militar sobre Tancos.

António Costa manifestou esta quinta-feira a sua confiança no ministro da Defesa, Azeredo Lopes, depois da notícia que dava conta de que um dos detidos da Operação Hubris informou o ministro do plano de encobrimento para recuperar as armas roubadas em Tancos.



"Desconheço em absoluto o que tenha sido dito por qualquer pessoa em qualquer depoimento, que aliás presumo que esteja em segredo de justiça", disse António Costa ao Expresso. "Conheço o que de modo inequívoco o ministro da Defesa Nacional já declarou em público e que não suscita qualquer quebra de confiança".





Lembre-se que o ministro negou, na manhã desta quinta-feira, ter sabido do plano da Polícia Judiciária Militar para simular a descoberta das armas, envolvendo militares da GNR de Loulé. Contraria assim o major Vasco Brzão, ex porta-voz da Polícia Judiciáira Militar que está em prisão preventiva, garantiu no interrogatório a que foi sujeito que o ministro tinha sido informado, revela o Expresso.