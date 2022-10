Coveiro detido por suspeita de tráfico de droga em Santa Maria da Feira

O coveiro do cemitério de Lobão, Santa Maria da Feira, foi detido, esta manhã de quarta-feira, pela GNR de Canedo, pela suspeita de tráfico de estupefacientes.O homem, 55 anos, foi intercetado pela patrulha junto à capela mortuária de Lobão, em Santa Maria da Feira.Os guardas, quando passavam pelo local, aperceberam-se do cheiro característico dos estupefacientes.Na sequência das diligências, a GNR, detectou a droga na posse do suspeito. A autoridade apreendeu, também, 14 gramas de haxixe, o equivalente a 28 doses individuais.O homem vai ser presente ao Ministério Público de Santa Maria da Feira.