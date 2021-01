Covid-19 obriga a isolar cadeia da Carregueira em Sintra

O Estabelecimento Prisional da Carregueira, no concelho de Sintra, está neste momento isolado, e encerrado a visitas, devido à confirmação de 10 casos positivos de Covid-19 (três reclusos e sete funcionários).

A informação foi dada ao CM por fonte oficial dos Serviços Prisionais. "Os três reclusos infetados, todos assintomáticos, foram encaminhados para o Hospital-Prisional de São João de Deus, em Caxias. Os demais reclusos do estabelecimento prisional encontram-se em quarentena, tendo sido decretada a suspensão de todas as atividades existentes na cadeia, incluindo as visitas. Funcionários e reclusos da prisão estão obrigados a usar máscara todo o tempo, e em qualquer local do estabelecimento prisional. Os contactos de proximidade dos 3 reclusos infetados já foram identificados, e serão testados. Os sete funcionários da prisão estão em isolamento, nas respetivas habitações.

Também na cadeia anexa à PJ foram detetados casos positivos de Covid-19. Ao que o CM apurou, foi detetada a doença em dois presos e seis guardas. Toda a população prisional está a ser testada.