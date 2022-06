CPCJ ainda não foi acionada no caso do negócio de droga realizado na casa de ex concorrente do BB

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) ainda não foi acionada no caso que envolve Vítor Soares, marido da 'ex BB' Sónia Jesus, indiciado pelo crime de tráfico de drogas, apesar de a casa onde o casal vivia juntamente com as duas filhas, de 7 e dez anos, ter sido usada para os negócios, apurou o Correio da Manhã.



A GNR filmou vários encontros e a maior parte das entregas de droga aos consumidores foram feitas em casa de Sónia Jesus e Vitor Soares, em Vila Nova de Gaia.



Além disso, no decorrer da operação "Semente em Pó", foram apreendidas, na casa do casal, várias doses de cocaína e haxixe que estavam espalhadas pelo quarto.





Recorde-se que este já não é o primeiro caso que envolve o marido da ex-concorrente do BB, Vitor Soares, que é reincidente e estava a cumprir uma pena de prisão suspensa de cinco anos por tráfico de droga.