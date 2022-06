As galas de domingo do ‘Big Brother’ deveriam servir para familiares e amigos poderem ver ao vivo quem estava fechado na casa mais vigiada do País. Mas na edição de 2020 foram usadas pelo marido de Sónia Jesus e o pai de Edmar Teixeira para montarem uma rede de tráfico que durante ano e meio abasteceu a região de Trás-os-Montes com cocaína.









Ver comentários