Criança assistida pelo INEM junto à porta da urgência do hospital na Feira. Serviço estava encerrado

Uma equipa do INEM teve de socorrer um menino de dois anos junto à urgência pediátrica do Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira. O caso ocorreu na sexta-feira à noite, altura em que aquele serviço estava encerrado.A criança tinha apresentado em casa convulsões e febre e foi levada pela mãe à unidade hospitalar. A mulher deparou-se com a urgência pediátrica fechada e foi aconselhada a ligar para a Linha Saúde 24, que acionou o INEM. A equipa que foi mobilizada está precisamente nas instalações do hospital, a poucos metros da urgência. O menino foi depois assistido junto ao carro da mãe e transportado pelos bombeiros de Santa Maria da Feira para o Hospital de Gaia.