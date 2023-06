Criança atropelada junto a escola em Gondomar

Uma criança com cerca de 10 anos ficou ferida após ter sido atropelada, esta manhã de terça-feira, junto à escola EB2,3 de S. Pedro da Cova, em Gondomar.

O alerta para o acidente, na rua do rio Ferreira, foi dado às 08h53. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros de S. Pedro da Cova, pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santo António e uma equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV). A criança foi transportada, com ferimentos leves, para o Hospital de S. João, no Porto.

A GNR esteve no local.