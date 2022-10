Ana Almeida está destroçada. "Ainda nem sei ao certo como tudo aconteceu, mas isso também não vai trazer-me o Gabriel. Só queria o meu menino de volta", diz ao CM, com a cara lavada em lágrimas, a mãe da criança, de cinco anos e diagnosticada com autismo, que morreu após ser atropelada pelo automóvel conduzido por José Guilherme Aguiar, antigo diretor da Liga de Futebol e atual vereador do Desporto em Vila Nova de Gaia, na sexta-feira pelas 18h20.









