Uma criança de 10 anos ficou ferida depois de ter sido atingida por um poste de eletricidade de jardim, esta segunda-feira, em Matosinhos.A criança foi assistida no local pelos Bombeiros de Leixões e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Pedro Hispano e transportada depois para o Hospital de São João, no Porto, com ferimentos considerados ligeiros.A PSP também foi acionada para o local.