Criança de 11 anos ferida em fuga de gás

Uma fuga de gás em garrafa numa habitação, na zona do Arneiro, em Faro, causou esta segunda-feira de madrugada três feridos devido à inalação de gás. Entre as vítimas está uma criança, de 11 anos, além de um homem, de 45, e uma mulher, de 50.Segundo oconseguiu apurar, o alerta para o incidente na freguesia da Sé e São Pedro foi dado às 00h09.As vítimas foram assistidas por elementos dos bombeiros e INEM e transportadas para o Hospital de Faro com ferimentos considerados ligeiros. Estiveram no local quinze operacionais, apoiados por seis viaturas dos bombeiros, INEM e GNR