Uma menina de sete anos foi morta à facada pelo avô, com cerca de 70 anos, esta madrugada de terça-feira, em Vialonga. O agressor, depois de cometer o crime, tentou o suicídio tendo sido transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.



De acordo com a porta-voz da GNR, Mafalda Gomes de Almeida, a criança coabitava com o avô, de 69 anos, e a mãe, não sendo conhecido "contexto de violência doméstica".





A Polícia Judiciária está a investigar.Em atualização