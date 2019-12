Um menino de quatro anos ficou gravemente ferido ao ser atropelado, esta quinta-feira, na Avenida Francisco Sá Carneiro, em Carcavelos.



A vítima foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.





De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos, o acidente deixou a mãe da criança em choque. A mulher teve de ser assistida no local.O alerta foi dado às 17h44.Foram mobilizados para o local da ocorrência oito operacionais, apoiados por cinco viaturas, entre elas uma de desencarceramento e duas ambulâncias com o apoio da VMER de Cascais e da PSP.