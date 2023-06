Uma criança, de 11 anos, ficou ferida, esta tarde de sexta-feira, numa colisão entre a bicicleta em que seguia e um carro, em Castelões, Penafiel. O alerta foi dado às 17h18.A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros de Vila Meã e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa. Depois de estabilizada, foi transportada para o Hospital de S. João, no Porto, em estado considerado grave.