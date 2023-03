Um homem, de 31 anos, ficou ferido ao ser atingido por uma descarga elétrica, num acidente de trabalho, na electrificadora de Rebordosa, no concelho de Paredes.



O alerta foi dado às 16h38. No socorro à vítima, estiveram os Bombeiros de Rebordosa e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa.





O ferido foi transportado para o Hospital de S. João, no Porto, em estado considerado grave.