Um jovem, de 26 anos, ficou ferido, esta quinta-feira de manhã, num acidente de trabalho, em Fregim, Amarante. O homem ficou preso debaixo de paletes de madeira. O alerta foi dado às 10h50.



No socorro à vítima, estiveram os Bombeiros de Amarante, ambulância de Suporte Básico de Vida de Amarante e Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa.





Depois de estabilizado, o ferido foi transportado para o Hospital de S. João, no Porto. As causas do acidente de trabalho estão ainda por apurar.