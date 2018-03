Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança ferida em acidentes que envolveram onze carros

Trânsito está condicionado no túnel da Avenida Infante Dom Henrique em Lisboa.

O trânsito está cortado no túnel da avenida Infante Dom Henrique, em Lisboa, devido a cinco acidentes distintos ocorridos entre as 14h30 e as 14h50. Os acidentes envolveram onze viaturas.



Um menor sofreu ferimentos considerados ligeiros e foi transportado para o Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa, segundo a mesma fonte.