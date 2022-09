Criança raptada em Palmela está com o pai em Barcelona

Sebastian Riera, a criança de cinco anos que foi raptada este sábado de casa da avó, em Palmela, está com o pai, em Barcelona, Espanha. Terá sido o pai de Sebastian a confirmar às autoridades que está com o menino, depois de ter sido localizado na capital catalã. O pai recusou, no entanto, revelar a localização exata assim como o estado da criança.Segundo a avó de Sebastian , quem terá levado a criança da casa terá sido o pai, depois de se fazer passar por agente da Polícia. Por estar a usar uma máscara cirúrgica e um chapéu, a avó do menino não conseguiu reconhecer totalmente o homem.O tio da criança, Miguel Rocha, contou ao, este sábado, que o menino estava em casa da avó materna quando dois homens apareceram e se identificaram como funcionários da cadeia de Tires, onde se encontra presa a mãe de Sebastian. A avó, por sua vez, não estranhou e deixou entrar os indivíduos em casa. O tio diz que um deles usava uma máscara e que o outro tinha barba e usava chapéu, calças castanhas e uma camisola escura. Contou ainda que estava um terceiro elemento dentro de um carro preto, no qual depois fugiram. A avó ainda tentou impedir o rapto, sem sucesso.Miguel Rocha contou que a mãe fugiu com o menino de Barcelona para Portugal e que é essa a razão de estar presa. Sebastian estava entregue à avó materna até ser decidido pelo tribunal a quem seria dada a guarda. Miguel Rocha fez uma publicação nas redes sociais a dar conta do rapto do sobrinho, que está a ser partilhada por várias pessoas.