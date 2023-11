É preciso ensinar às crianças “quem são os adultos de confiança”, “é preciso fazer com que as crianças consigam perceber o que é isto do abuso sexual, onde é que pode acontecer e com quem”, afirma Rute Agulhas, psicóloga forense e líder do grupo de acompanhamento das situações de abuso sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal.Falando numa conferência da PJ sobre crimes sexuais, que decorreu em Lisboa, Rute Agulhas sugeriu que os programas em contexto escolar devem “ensinar as crianças a dizer não”.