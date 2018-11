Crianças feridas em choque entre autocarro e carro na Moita

Acidente teve lugar às 13h39, na Avenida Luís de Camões, na zona da Quinta Fonte da Prata.

Por João Tavares | 16:09

Três crianças e um adulto sofreram ferimentos resultantes da colisão de um autocarro de passageiros e um veículo ligeiro, em Alhos Vedros, concelho da Moita. Todos os feridos foram encaminhados ao hospital do Barreiro pelos bombeiros da Moita.

O acidente teve lugar às 13h39, na Avenida Luís de Camões, na zona da Quinta Fonte da Prata.



No autocarro seguiam cerca de 40 passageiros, na sua maioria alunos da escola básica Zeca Afonso, que fica nas imediações do local do acidente. Três deles acabaram por sofrer ferimentos ligeiros no embate.



Também o ocupante do ligeiro teve de receber assistência hospitalar. Nas operações de socorro estiveram os bombeiros da Moita e ainda a GNR.