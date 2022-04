O plano estava traçado ao pormenor. O homem foi agredido na cabeça com um ferro e um taco de basebol, colocado moribundo na bagageira de uma carrinha, onde levou murros e pontapés e teve as mãos e pés amarrados atrás das costas com braçadeiras. Levaram-no para um ermo, na Amadora, para o matar. Só não o fizeram porque, de forma fortuita, passou no local um carro da PSP.









Ver comentários