A Cruz Vermelha da Maia já entregou a contestação pela multa de excesso de velocidade, de 107 km/hora, na Via Norte, no passado dia 1 de maio."Já enviámos o documento a comprovar a entrada do doente no hospital e a explicar que era um caso grave. Informámos também a Autoridade Rodoviária", contou fonte da instituição.Ao, a PSP esclareceu que qualquer condutor de veículo alvo de auto de contraordenação tem o prazo de 15 dias para contestar e apresentar requerimento por escrito.