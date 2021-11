Cumpridos 33 mandados de busca no Porto e em Lisboa por suspeitas de fraude fiscal em transferências de jogadores

O Ministério Público e a Autoridade Tributária e Aduaneira, em colaboração com a PSP, fizeram cumprir 33 mandados de busca no Porto e em Lisboa por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento relacionado com transferências de jogadores e circuitos financeiros com intermediários desses negócios.Em causa estão factos ocorridos, pelo menos, desde 2017 até ao presente, de acordo com um comunicado do DCIAP . Em causa estão operações de pagamento de comissões no valor de mais de 20 milhões de euros.

"As diligências de recolha de prova visam investigar a suspeita de prática de crimes de fraude fiscal, burla, abuso de confiança e branqueamento, relacionados com transferências de jogadores de futebol e com circuitos financeiros que envolvem os intermediários nesses negócios", pode ler-se no comunicado emitido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal.



Recorde-se que o Correio da Manhã avançou esta segunda-feira, em exclusivo, detalhes sobre uma megaoperação do Ministério Público e da Autoridade Tributária no FC Porto, nomeadamente na casa de Alexandre Pinto da Costa e na do próprio presidente do FC Porto, assim como na de Pedro Pinho, que se encontra ausente do País.



Em causa está a venda dos direitos televisivos do FC Porto e o pagamento de uma comissão de 20 milhões de euros à empresa que mediou o negócio. As autoridades querem saber se parte desse dinheiro acabou na esfera familiar de Pinto da Costa. Em causa estarão crimes de branqueamento e fraude fiscal.