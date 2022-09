Redação, 06 set 2022 (Lusa) - O incêndio no lugar de Pardelinha, no concelho de Valpaços, foi dado como dominado pelas 04h00, disse hoje à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Vila Real.

No local encontram-se 122 operacionais apoiados por 34 meios, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O incêndio florestal deflagrou às 14h41 de segunda-feira.