Decisão do caso Hells Angels será divulgada quarta-feira

Todos os arguidos foram ouvidos e a decisão sai amanhã ao início da tarde.

Por Lusa | 12:18

As medidas de coação decretadas aos arguidos do processo do grupo de motociclistas Hells Angels serão conhecidas quarta-feira à tarde do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa, perante a presença dos 58 detidos em Portugal.



A informação foi avançada por uma fonte do TIC, ao final da manhã desta terça-feira, após terem terminado as alegações da defesa, que tiveram início na segunda-feira.



Segundo aquela fonte, as medidas de coação definidas pela juíza de instrução criminal Maria Antónia Andrade serão conhecidas na quarta-feira às 14:00, altura em que os arguidos terão de estar presentes no tribunal.



O processo envolve acusações de associação criminosa, tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física e tráfico de droga.



O Ministério Público (MP) pediu a aplicação de prisão preventiva para 54 dos 58 detidos em Portugal, segundo um dos advogados de defesa.



No entanto, do grupo dos 54 detidos, quatro poderão passar a prisão domiciliária, dependendo de um relatório do Instituto de Reinserção Social (IRS), que pertence aos serviços prisionais.



Para os restantes quatro arguidos, o Ministério Público pediu apresentações diárias às autoridades.



Existe ainda um outro arguido neste processo, que está detido na Alemanha.



A investigação do caso dos Hells Angels foi elaborada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e pela Unidade Nacional Contraterrorismo da Polícia Judiciária e os mandados de busca e de detenção foram executados na quarta-feira passada.



Os interrogatórios demoraram três dias, tendo terminado no domingo no TIC.