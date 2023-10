O concurso para a compra da plataforma que vai suportar as imagens das 10 mil câmaras individuais (‘bodycams’) destinadas à PSP e GNR poderá ser anulado já este mês. O juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa (TAFL) a quem foi entregue o processo de impugnação deverá chamar em breve as partes envolvidas a pronunciarem-se, esperando-se a decisão final pouco depois.









