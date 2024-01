Defesa de Pedro Calado garante que diamante encontrado é um "objeto com valor desprezível"

Paulo Sá e Cunha, advogado de Pedro Calado, disse esta quarta-feira que o diamante que foi encontrado durante as buscas na Madeira, embrulhado em papel vegetal, é um elemento de uma produção de diamantes sintéticos.O advogado desvaloriza o objeto que, segundo o próprio, terá um "valor desprezível".Os três suspeitos da megaoperação da Madeira encontram-se detidos, faz hoje uma semana, mas é expectável que Custódio Correia, possa começar a ser ouvido na tarde desta quarta-feira, no Tribunal Central de Instrução Criminal, em LisboaLapsos nos despachos fizeram com que os interrogatórios desta quarta-feira fossem novamente adiados, pois tiveram que ser feitas alterações aos factos.