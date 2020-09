Os dois vizinhos já andavam zangados por coisas menores. Mas, ao início da noite de dia 24, uma discussão por ruído acabou com o morador do rés do chão a atingir a tiro o rival do 1º andar, deixando-o em coma. O crime ocorreu em Alcácer do Sal e o atirador foi detido pela PJ de Setúbal, encontrando-se já em prisão preventiva.





CM fonte policial, o crime foi no bairro Forno de Cal. Após a troca de insultos, o operário da construção civil de 59 anos foi ao quarto buscar uma caçadeira e disparou, do fundo das escadas do prédio, atingindo a vítima no tórax, provocando-lhe hemorragias pulmonares e hepáticas que a deixaram em coma. O atirador está indiciado de homicídio tentado, arma proibida e omissão de auxílio.



Segundo explicou aofonte policial, o crime foi no bairro Forno de Cal. Após a troca de insultos, o operário da construção civil de 59 anos foi ao quarto buscar uma caçadeira e disparou, do fundo das escadas do prédio, atingindo a vítima no tórax, provocando-lhe hemorragias pulmonares e hepáticas que a deixaram em coma. O atirador está indiciado de homicídio tentado, arma proibida e omissão de auxílio.