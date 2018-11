Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deputado questiona socorro em morte de rapper português

Puto G morreu em julho no Luxemburgo.

08:56

O deputado Franz Fayot questionou o governo luxemburguês sobre a morte do rapper português Puto G (nome artístico de José Carlos Cardoso) após uma investigação do semanário português ‘Contacto’.



Esta revela atrasos para chamar os serviços de socorros, apesar dos apelos de amigos do músico que morreu afogado a 30 de julho no lago Remerschen, propriedade da autarquia de Schengen.



Os responsáveis do lago demoraram "quase uma hora antes de chamar os socorros" e podem incorrer num crime de omissão de auxílio.