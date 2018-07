Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Derrocada controlada reabre acesso à Praia da Rocha

Máquina escavadora retirou terra que estava em risco de cair para cima de escadaria.

Por José Carlos Eusébio | 09:52

Uma arriba da praia da Rocha foi sexta-feira alvo de uma derrocada controlada, por motivos de segurança. Esta intervenção teve como objetivo permitir a reabertura de um acesso pedonal ao areal, que tinha sido encerrado pela Autoridade Marítima, há uma semana, após ter sido registada a queda de alguma terra.



"A pedido da Agência Portuguesa do Ambiente, a Câmara de Portimão, através da sua empresa municipal, fez uma pequena intervenção de desbaste da crista da arriba", explica, ao CM, Filipe Vital, vereador da autarquia. Foi utilizada uma máquina escavadora, que retirou a terra solta que estava em risco de cair para cima da escadaria que dá acesso à praia.



O autarca refere que esta intervenção teve "caráter de urgência", porque "este acesso à praia estava fechado há cinco dias e é esperada uma grande afluência de público à praia durante o fim de semana".



A máquina escavadora concluiu os trabalhos em cerca de duas horas, sendo depois efetuada a limpeza de toda a escadaria que liga a avenida Tomás Cabreira ao areal. O acesso à praia foi reaberto ao público, ao início da tarde de sexta-feira.



A degradação da arriba poderá ter resultado de uma avaria no sistema de rega do espaço ajardinado existente no topo da falésia, que libertou água em excesso. As infiltrações começaram a desprender alguma terra para a escadaria.



O alerta para o risco de aluimento foi dado pelo proprietário de um restaurante da praia. Na sequência da queixa, a Autoridade Marítima procedeu à vedação do acesso, tendo colocado barreiras metálicas a impedir a passagem de peões.