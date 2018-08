Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desabamento fere trabalhador em Sintra

Vítima foi atingida nas pernas pelo reboco de uma parede que desabou parcialmente.

Por M.C. | 12:38

Um trabalhador ficou ontem ferido após ser atingido nas pernas pelo reboco de uma parede que desabou parcialmente durante as obras de remodelação de uma loja, no Centro Comercial Massamá, em Sintra.



O incidente ocorreu pelas 12h00 e, de imediato, foram mobilizados 13 elementos e 5 viaturas dos bombeiros de Queluz e da PSP. O ferido foi transportado para as urgências do Hospital Amadora-Sintra.