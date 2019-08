Desespero leva militar reformado a matar a mulher doente a tiro

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um final trágico de um casamento com várias décadas entre uma professora primária reformada, de 77 anos, e um militar do Exército na reforma, de 82.O casal foi encontrado sem vida no interior do apartamento onde vivia há quase 40 anos, na rua Francisco Sá Carneiro, em Setúbal. Antes das 09h00 de sábado – e após a vítima ter tentado mais uma vez abrir a persiana do quarto para se suicidar, segundo contam ... < br />